Ексчемпіон світу в суперважкій дивізіоні, українець Володимир Кличко (64-5, 54 KO) продовжує дивувати своїх фанатів, демонструючи свої навички в різних роду занять.

На цей раз титулований український боксер у своєму інстаграмі опублікував фотографію верхи на коні.

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"Я продовжую досліджувати нові речі в житті. Я спробував верхову їзду і був здивований, наскільки потрібна координація тіла та розумова спритність. Нова знайдена повага до ковбоїв!", - написав Володимир.

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