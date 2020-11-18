Володимир Кличко показав, яким хобі захопився на спортивній пенсії: фото
Ексчемпіон світу в суперважкій дивізіоні, українець Володимир Кличко (64-5, 54 KO) продовжує дивувати своїх фанатів, демонструючи свої навички в різних роду занять.
На цей раз титулований український боксер у своєму інстаграмі опублікував фотографію верхи на коні.
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"Я продовжую досліджувати нові речі в житті. Я спробував верхову їзду і був здивований, наскільки потрібна координація тіла та розумова спритність. Нова знайдена повага до ковбоїв!", - написав Володимир.
Повернення Володимира Кличка на ринг: що відомо
- Володимир Кличко провів останній бій на професійному ринзі 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа.
- У серпні 2017 року Володимир оголосив про завершення кар'єри. Після цього з'являлися чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг.
- Повідомлялося, що платформа DAZN підготували контракт для Володимира. Сам боксер ухиляється від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.
- Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг не для того, щоб просто когось перемогти, а заради рекорду. Ймовірно, він має на увазі саме рекорд Формана.
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