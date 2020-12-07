Владимир Кличко, чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории, первым в Украине получил награду «Золотое сердце» за благотворительную деятельность от немецкого фонда Ein Herz für Kinder ("Сердце детям").

Церемония награждения состоялась 5 декабря в рамках 42-го ежегодного благотворительного телемарафона. В нем принимают участие известные общественные деятели, бизнесмены, политики, спортсмены и актеры, которые делают пожертвования лично и призывают к этому зрителей. Все собранные на мероприятии средства идут на воплощение благотворительных проектов в разных странах мира, в том числе в Украине. Среди таких инициатив — борьба с последствиями Чернобыльской катастрофы и лечение онкобольных детей. Спортсмен является постоянным участником телемарафона и жертвует средства самостоятельно. В этом году с его помощью организаторам удалось собрать рекордную сумму — почти 26 миллионов евро.

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Владимир Кличко — уже много лет посол и член наблюдательного совета организации "Сердце детям". В Украине он передает свои знания и популяризирует спорт и образование среди детей и молодежи. Так, вместе со своим братом Виталием известный спортсмен поддержал почти 2 миллиона детей через программы собственного фонда Klitschko Foundation. Например, с 2011 года фонд проводит "Школу успеха", образовательный проект для подростков, который помогает получить навыки XXI века – проектный менеджмент, креативное мышление, коммуникации, финансовая грамотность, фактчекинг, ораторское искусство.

"У меня есть мечта – добро должно побеждать зло. Вопрос в том, как этого достичь. Я думаю, что нам могут помочь дети, которых мы вдохновляем становиться сильнее и увереннее. Именно такие дети станут сильными и уверенными взрослыми. Я называю это круговоротом жизни. Сегодня награду "Золотое сердце" получаю не только я, но и мой брат Виталий и еще около 2 миллионов детей, которых мы поддерживали в течение 17 лет деятельности нашего благотворительного фонда", – заявил Владимир Кличко.

Немецкий благотворительный фонд Ein Herz für Kinder был основан в 1978 году Акселем Шпрингером для помощи социально незащищенным детям и семьям во всем мире. Фонд поддерживает детские больницы, детсады, школы и различные спортивные, образовательные и исследовательские проекты и уже реализовал ряд благотворительных инициатив на сумму более 355 миллионов евро. С 2008 года фонду удалось воплотить более 300 социальных проектов в Украине. Среди них – помощь в лечении тяжелых заболеваний у детей, финансирование операций для украинских детей за рубежом, образовательные программы, ремонты школ, спортивных и социальных объектов и тому подобное. За 20 лет существования премии ее лауреатами также были принц Гарри, королева Швеции Сильвия, княгиня Монако Шарлен, теннисистка Штеффи Граф, а также актеры Джордж Клуни, Шэрон Стоун и Сальма Хайек.