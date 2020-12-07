Володимир Кличко, чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії, першим в Україні отримав нагороду "Золоте серце" за благодійну діяльність від німецького фонду Ein Herz für Kinder ("Серце дітям").

Церемонія нагородження відбулася 5 грудня у межах 42-го щорічного благодійного телемарафону. У ньому беруть участь відомі громадські діячі, бізнесмени, політики, спортсмени та актори, які роблять пожертвування особисто і закликають до цього глядачів. Усі зібрані на заході кошти йдуть на втілення благодійних проєктів у різних країнах світу, в тому числі в Україні. Серед таких ініціатив — боротьба з наслідками Чорнобильської катастрофи та лікування онкохворих дітей. Спортсмен є постійним учасником телемарафону та жертвує кошти самостійно. Цьогоріч з його допомогою організаторам вдалося зібрати рекордну суму — майже 26 мільйонів євро.

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Володимир Кличко — вже багато років амбасадор та член наглядової ради організації "Серце дітям". В Україні він передає свої знання і популяризує спорт та освіту серед дітей і молоді. Так, разом зі своїм братом Віталієм відомий спортсмен підтримав майже 2 мільйони дітей через програми власного фонду Klitschko Foundation. Наприклад, з 2011 року фонд проводить "Школу успіху", освітній проєкт для підлітків, який допомагає здобути навички XXI століття – проєктний менеджмент, креативне мислення, комунікації, фінансова грамотність, фактчекінг, ораторське мистецтво.

"У мене є мрія – добро повинно перемагати зло. Питання в тому, як цього досягти. Я думаю, що нам можуть допомогти діти, яких ми надихаємо ставати сильнішими та впевненішими. Саме такі діти стануть сильними і впевненими дорослими. Я називаю це кругообігом життя. Сьогодні нагороду "Золоте серце" отримую не лише я, а і мій брат Віталій та ще близько 2 мільйонів дітей, яких ми підтримували протягом 17 років діяльності нашого благодійного фонду", – заявив Володимир Кличко.

Німецький благодійний фонд Ein Herz für Kinder був заснований в 1978 році Акселем Шпрінгером для допомоги соціально незахищеним дітям і сім’ям у всьому світі. Фонд підтримує дитячі лікарні, дитсадки, школи та різноманітні спортивні, освітні й дослідницькі проєкти і вже реалізував низку благодійних ініціатив на суму понад 355 мільйонів євро. З 2008 року фонду вдалося втілити понад 300 соціальних проєктів в Україні. Серед них — допомога в лікуванні важких захворювань у дітей, фінансування операцій для українських дітей за кордоном, освітні програми, ремонти шкіл, спортивних та соціальних об'єктів тощо. За 20 років існування премії її лауреатами також були принц Гаррі, королева Швеції Сільвія, княгиня Монако Шарлен, тенісистка Штеффі Граф, а також актори Джордж Клуні, Шерон Стоун та Сальма Хаєк.