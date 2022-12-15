"Боксу нужна большая чистка": Кличко разнес скандальное решение WBA о допуске россиян

Позорное решение WBA по поводу возвращения российских и белорусских боксеров в рейтинги вызвало острую реакцию со стороны спортивного сообщества. С заявлением к Всемирной боксерской ассоциации обратился Владимир Кличко.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко записал видео, в котором раскритиковал скандальное решение WBA, о возвращении боксеров из стран-агрессоров в рейтинги и соревнования.

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Кличко: Бокс требует прозрачности, а не алчности

Легендарный боксер предложил сделать реформу в боксерских ассоциациях, погрязших в коррупции. Всем известна любовь чиновников к российским деньгам, благодаря которым они закрывают глаза на кровавые преступления РФ.

Бокс требует больше прозрачности, а не алчности. Сотрудничество WBA и IBA – пятно на репутации благородного искусства. Решение восстановить российских и белорусских боксеров – незабываемая моральная ошибка. Нет никакого совпадения в том, что МОК оставил в силе отстранение бокса от Олимпиады-2028. Боксу нужна одна большая чистка,

– сказал Кличко.

Напомним, WBA исключила боксеров из РФ и РБ из своих рейтингов в марте этого года. Однако в ассоциации искали возможность допустить спортсменов из этих стран к соревнованиям. К примеру, российский боксер Дмитрий Бивол выходил на бой против Сауля Альвареса под флагом Кыргызстана.