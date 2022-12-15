Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко записав відео, в якому розкритикував скандальне рішення WBA, про повернення боксерів із країн-агресорів до рейтингів та змагань.

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Кличко: Бокс вимагає прозорості, а не жадібності

Легендарний боксер запропонував зробити реформу у боксерських асоціаціях, які загрузли у корупції. Всім відома любов чиновників до російських грошей, завдяки яким вони закривають очі на криваві злочини РФ.

Бокс вимагає більше прозорості, а не жадібності. Співпраця WBA та IBA – це пляма на репутації благородного мистецтва. Рішення відновити російських та білоруських боксерів – незабутня моральна помилка. Немає жодного збігу в тому, що МОК залишив у силі усунення боксу від Олімпіади-2028. Боксу потрібна одна велика чистка,

– сказав Кличко.

Нагадаємо, WBA виключила боксерів із РФ та РБ зі своїх рейтингів у березні цього року. Проте у асоціації шукали можливості допустити спортсменів із цих країн до змагань. Наприклад, російський боксер Дмітрій Бівол виходив на бій проти Сауля Альвареса під прапором Киргизстану.