российский диктатор владимир путин решил обратиться к россиянам 20 сентября, чем вызвал немалую панику у них. Но плохих новостей для жителей россии в то время хватало – их футбольную сборную не допустили к отбору на Евро-2024. Поэтому обращение путина перенесли на 21 сентября, где он и объявил о частичной мобилизации в россии.

Детальнее Частичная мобилизация, ядерный шантаж и поддержка референдумов: что путин наговорил в обращении

Теперь в ряды российской армии мобилизуют еще 300 тысяч человек. Это почти пятая часть того количества российских оккупантов, который был уничтожен за 208 дней войны (по состоянию на утро 21 сентября украинские военные ликвидировали 55110 российских захватчиков).

Реакция на это была достаточно ожидаемой. россияне начали искать информацию о том, как покинуть страну или избежать мобилизации (в том числе ломая себе руки дома). Украинцы же на это отреагировали мемами.

Не обошла стороной ситуация в россии и украинских спортсменов. Среди них и бывшего чемпиона мира по боксу Владимира Кличко.

"Объявленная сегодня мобилизация является признанием слабости. Таким образом, россия ускорит свое падение. Ничто не может их перезагрузить. Ничто не может остановить нас", – написал Кличко.

Стоит добавить, что его старший брат Виталий Кличко тоже отреагировал на мобилизацию в россии.