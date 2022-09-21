російський диктатор владімір путін вирішив звернутися до росіян 20 вересня, чим викликав чималу паніку у них. Та поганих новин для жителів росії на той час вистачало – їх футбольну збірну не допустили до відбору на Євро-2024. Тож звернення путіна перенесли на 21 вересня, де він і оголосив про часткову мобілізацію в росії.

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Тож тепер до лав російської армії мобілізують ще 300 тисяч осіб. Це майже п'ята частина від тої кількості російських окупантів, який було знищено за 208 днів війни (станом на ранок 21 вересня українські військові ліквідували 55110 російських загарбників)

Реакція на це була доволі очікуваною. росіяни почали шукати інформацію про те, як покинути країну чи уникнути мобілізації (у тому числі ламаючи собі руки вдома). Українці ж на це відреагували мемами.

Не обійшла стороною ситуація в росії й українських спортсменів. Серед них і колишнього чемпіона світу з боксу Володимира Кличка.

"Оголошена сьогодні мобілізація є визнанням слабкості. Таким чином росія прискорить своє падіння. Ніщо не може їх перезавантажити. Ніщо не може зупинити нас", – написав Кличко.

Варто додати, що його старший брат Віталій Кличко теж відреагував на мобілізацію в росії.