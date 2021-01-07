Владимир Кличко назвал своего кумира детства
Украинский экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко назвал кумира своего детства. Добиться успеха ему помог не какой-нибудь гениальный боксер, а бодибилдер и голливудский актер.
Слова Кличко-младшего цитирует klitschko-brothers.com.
К слову Люди больше всего любят наблюдать возвращение, – Владимир Кличко
Я хочу передать свой опыт, который накопил за 27 лет профессиональных занятий спортом. Вы можете воплотить в жизнь каждую мечту. Без исключения. Когда я отправился в Атланту на Олимпиаду, у меня действительно было мало шансов. Но я преуспел, выиграв золотую медаль,
– сказал Владимир.
"В детстве я хотел быть похожим на Арнольда Шварценеггера. Для меня, парня из небольшого города в Казахстане, это была мечта, которую было практически невозможно осуществить", – подытожил он.
Владимир Кличко может вернуться на ринг
- Последний бой Кличко состоялся в 2017 году, когда украинец проиграл Энтони Джошуа. Летом 2017-го Владимир объявил о завершении карьеры.
- Но до сих пор появляются слухи, якобы Кличко планирует вернуться на ринг. Сообщалось, что Владимир готов вернуться на ринг ради рекорда Джорджа Формана и стать самым старшим чемпионом мира.
Поделиться новостью