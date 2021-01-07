Украинский экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко назвал кумира своего детства. Добиться успеха ему помог не какой-нибудь гениальный боксер, а бодибилдер и голливудский актер.

Слова Кличко-младшего цитирует klitschko-brothers.com.

К слову Люди больше всего любят наблюдать возвращение, – Владимир Кличко

Я хочу передать свой опыт, который накопил за 27 лет профессиональных занятий спортом. Вы можете воплотить в жизнь каждую мечту. Без исключения. Когда я отправился в Атланту на Олимпиаду, у меня действительно было мало шансов. Но я преуспел, выиграв золотую медаль,

– сказал Владимир.

"В детстве я хотел быть похожим на Арнольда Шварценеггера. Для меня, парня из небольшого города в Казахстане, это была мечта, которую было практически невозможно осуществить", – подытожил он.

Владимир Кличко может вернуться на ринг