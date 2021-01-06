Чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко обратился к болельщикам с новогодним поздравлением. Бывший боксер опубликовал мотивационное обращение.

Хочу, чтобы вы вернулись сильными

Кличко обратился к фанатам в своих соцсетях. Легендарный боксер призвал изучить урок, который люди получили в 2020 году.

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2020 год повлиял на всех в мире, у нас были трагические потери и неудачи. Пострадавшим я желаю всего наилучшего. Все мы были укрощены и теперь понимаем, насколько особенными является жизнь, семья, друзья и моменты. Давайте учиться в 2020 году оставив его позади. "Продолжайте бить" в 2021 году,

– сказал Кличко.

Также Кличко в своем обращении употребил слово "возвращение", что в некотором смысле заставляет верить, что Владимир еще хотя бы однажды выйдет в ринг.

Но похоже, что сам 44-летний Кличко никакого скрытого смысла в свое поздравление не вкладывал.

"Вы знаете, что люди любят наблюдать больше всего на свете? Возвращение. Поэтому я хочу, чтобы вы вернулись сильными в 2021 году. Мира и процветания вам и вашим близким. С новым годом!", – резюмировал Кличко.

Последний бой Кличко состоялся в 2017 году, когда украинец проиграл Энтони Джошуа. Летом 2017 года Владимир объявил о завершении карьеры.

И до сих пор появляются слухи, будто Кличко планирует вернуться в ринг. Сообщалось, что Владимир готов вернуться в ринг ради рекорда Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира.