Український ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко назвав кумира свого дитинства. Домогтися успіху йому допоміг не який-небудь геніальний боксер, а бодібілдер і голлівудський актор.

Слова Кличка-молодшого цитує klitschko-brothers.com.

До слова Люди найбільше люблять спостерігати повернення, – Володимир Кличко

Я хочу передати свій досвід, який накопичив за 27 років професійних заняттям спортом. Ви можете втілити в життя кожну мрію. Без винятку. Коли я відправився в Атланту на Олімпіаду, у мене дійсно було мало шансів. Але я досяг успіху, вигравши золоту медаль,

– сказав Володимир.

"У дитинстві я хотів бути схожим на Арнольда Шварценеггера. Для мене, хлопця з невеликого міста в Казахстані, це була мрія, яку було практично неможливо здійснити", – підсумував він.

Володимир Кличко може повернутися на ринг