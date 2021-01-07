Володимир Кличко назвав свого кумира дитинства
Український ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко назвав кумира свого дитинства. Домогтися успіху йому допоміг не який-небудь геніальний боксер, а бодібілдер і голлівудський актор.
Слова Кличка-молодшого цитує klitschko-brothers.com.
До слова Люди найбільше люблять спостерігати повернення, – Володимир Кличко
Я хочу передати свій досвід, який накопичив за 27 років професійних заняттям спортом. Ви можете втілити в життя кожну мрію. Без винятку. Коли я відправився в Атланту на Олімпіаду, у мене дійсно було мало шансів. Але я досяг успіху, вигравши золоту медаль,
– сказав Володимир.
"У дитинстві я хотів бути схожим на Арнольда Шварценеггера. Для мене, хлопця з невеликого міста в Казахстані, це була мрія, яку було практично неможливо здійснити", – підсумував він.
Володимир Кличко може повернутися на ринг
- Останній бій Кличка відбувся у 2017 році, коли українець програв Ентоні Джошуа. Влітку 2017-го Володимир оголосив про завершення кар'єри.
- Та досі з'являються чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг. Повідомлялося, що Володимир готовий повернутися у ринг заради рекорду Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу.
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