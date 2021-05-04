Кличко трижды отправил итальянца на канвас
Кличко проводил в Германии добровольную защиту титулов WBA (Super), IBF, WBO, IBO и The Ring в тяжелом весе.
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До боя с украинцем Франческо Пьянета не знал горечи поражений.
Владимир с первого раунда завладел преимуществом, контролируя своего соперника на дистанции. Кличко наносил точные удары с обеих рук.
Пьянета пробовал сокращать дистанцию и атаковать длинными ударами слева, но у него ничего не получалось. В 4 раунде после точного удара справа итальянец оказался в нокдауне.
Франческо смог подняться и продолжить бой, но уже в следующем раунде вновь побывал на канвасе после левого бокового Кличко.
В 6 раунде украинец снова отправил своего соперника на настил ринга. Тот тяжело встал и рефери решил остановить схватку – технический нокаут!
Кличко – Пьянета видео боя