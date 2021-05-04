Кличко тричі відправив італійця на канвас

Кличко проводив у Німеччині добровільний захист титулів WBA (Super), IBF, WBO, IBO та The Ring у важкій вазі.

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До бою з українцем Франческо П'янета не знав гіркоти поразок.

Володимир з першого раунду заволодів перевагою, контролюючи свого суперника на дистанції. Кличко завдавав точних ударів з обох рук.

П'янета пробував скорочувати дистанцію й атакувати довгими ударами зліва, але у нього нічого не виходило. У 4 раунді після точного удару справа італієць опинився у нокдауні.

Франческо зміг підійнятися і продовжити бій, але вже в наступному раунді знову побував на канвасі після лівого бокового Кличка.

У 6 раунді українець знову відправив свого суперника на настил рингу. Той важко встав і рефері вирішив зупинити сутичку – технічний нокаут!

Кличко – П'янета відео бою