Помогал вывести Днепр в финал ЛЕ: оборону Карпат будет тренировать экс-ассистент Маркевича

Тренерский штаб львовских Карпат пополнился очередным квалифицированным специалистом. Защиту "львов" теперь будет тренировать Владимир Езерский.

Львовские Карпаты объявили о пополнении тренерского штаба. Под руководством Мирона Маркевича в лагере "зелено-белых" ассистентом наставника будет работать Владимир Езерский.

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Езерский снова воссоединился с Маркевичем в Карпатах

47-летний специалист будет помогать главному тренеру Мирону Маркевичу. В Карпатах Владимир Езерский будет отвечать за организацию игры команды в обороне.

"Я очень счастлив, ведь возвращаюсь в родной Львов. Это мой дом, это город, с которым у меня связано много воспоминаний. В Карпаты меня пригласил Мирон Маркевич.

Много лет назад этот тренер дал мне дорогу в большой футбол. Теперь мы снова будем работать вместе", – сказал Езерский.

Тренерский опыт Владимира Езерского

Начал тренерскую карьеру в должности ассистента главного тренера Мирона Маркевича в Днепре.

Далее Езерский проработал тренером и был и.о. тренера в разных возрастных категориях сборной Украины.

В 2023 году работал в тренерском штабе Александрии.

Параллельно с этим с начала 2023-го является главным наставником сборной Украины U-17 (3 поединка).

В качестве игрока Владимир Езерский в 1997 году дебютировал за Карпаты под руководством Маркевича. Кроме того, в сезоне 2014/15 Езерский в роли ассистента помог Маркевичу вывести Днепр в финал Лиги Европы.