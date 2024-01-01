Помогал вывести Днепр в финал ЛЕ: оборону Карпат будет тренировать экс-ассистент Маркевича
Источник:Официальный сайт Карпат
Тренерский штаб львовских Карпат пополнился очередным квалифицированным специалистом. Защиту "львов" теперь будет тренировать Владимир Езерский.
Львовские Карпаты объявили о пополнении тренерского штаба. Под руководством Мирона Маркевича в лагере "зелено-белых" ассистентом наставника будет работать Владимир Езерский.
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Езерский снова воссоединился с Маркевичем в Карпатах
47-летний специалист будет помогать главному тренеру Мирону Маркевичу. В Карпатах Владимир Езерский будет отвечать за организацию игры команды в обороне.
"Я очень счастлив, ведь возвращаюсь в родной Львов. Это мой дом, это город, с которым у меня связано много воспоминаний. В Карпаты меня пригласил Мирон Маркевич.
Много лет назад этот тренер дал мне дорогу в большой футбол. Теперь мы снова будем работать вместе", – сказал Езерский.Важно. В качестве игрока Владимир Езерский в 1997 году дебютировал за Карпаты под руководством Маркевича. Кроме того, в сезоне 2014/15 Езерский в роли ассистента помог Маркевичу вывести Днепр в финал Лиги Европы.
Тренерский опыт Владимира Езерского
- Начал тренерскую карьеру в должности ассистента главного тренера Мирона Маркевича в Днепре.
- Далее Езерский проработал тренером и был и.о. тренера в разных возрастных категориях сборной Украины.
- В 2023 году работал в тренерском штабе Александрии.
- Параллельно с этим с начала 2023-го является главным наставником сборной Украины U-17 (3 поединка).