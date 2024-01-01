Львівські Карпати оголосили про поповнення тренерського штабу. Під керівництвом Мирона Маркевича у таборі "зелено-білих" асистентом наставника працюватиме Володимир Єзерський.
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Єзерський знову воз'єднався із Маркевичем у Карпатах
47-річний фахівець допомагатиме головному тренеру Мирону Маркевичу. У Карпатах Володимир Єзерський відповідатиме за організацію гри команди в обороні.
"Я дуже щасливий, адже повертаюся до рідного Львова. Це мій дім, це місто, з яким у мене пов'язано багато спогадів. У Карпати мене запросив Мирон Маркевич.
Багато років тому саме цей тренер дав мені дорогу у великий футбол. Тепер ми знову працюватимемо разом", – сказав Єзерський.
Тренерський досвід Володимира Єзерського
- Розпочав тренерську кар'єру на посаді асистента головного тренера Мирона Маркевича у Дніпрі.
- Далі Єзерський пропрацював тренером та був в.о. тренера у різних вікових категоріях збірної України.
- У 2023 році працював у тренерському штабі Олександрії.
- Паралельно із цим із початку 2023-го є головним наставник збірної України U-17 (3 поєдинки).