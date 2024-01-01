Львівські Карпати оголосили про поповнення тренерського штабу. Під керівництвом Мирона Маркевича у таборі "зелено-білих" асистентом наставника працюватиме Володимир Єзерський.

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Єзерський знову воз'єднався із Маркевичем у Карпатах

47-річний фахівець допомагатиме головному тренеру Мирону Маркевичу. У Карпатах Володимир Єзерський відповідатиме за організацію гри команди в обороні.

"Я дуже щасливий, адже повертаюся до рідного Львова. Це мій дім, це місто, з яким у мене пов'язано багато спогадів. У Карпати мене запросив Мирон Маркевич.

Багато років тому саме цей тренер дав мені дорогу у великий футбол. Тепер ми знову працюватимемо разом", – сказав Єзерський.

Важливо. У якості гравця Володимир Єзерський у 1997 році дебютував за Карпати під керівництвом Маркевича. Крім того, в сезоні 2014/15 році Єзерський у ролі асистента допоміг Маркевичу вивести Дніпро у фінал Ліги Європи.

Тренерський досвід Володимира Єзерського