Убийство украинского баскетболиста в Германии: все, что известно о смерти Владимира Ермакова

17-летний Владимир Ермаков стал жертвой нападения со стороны несовершеннолетних преступников в немецком Оберхаузене. Рассказываем все детали преступления и о жизненном пути парня.

В ночь на 12 февраля украинское спортивное сообщество всколыхнула трагическая новость из Германии. Федерация баскетбола Киева сообщила о нападении на двух украинских баскетболистов.

По теме В Германии из-за национальности убили 17-летнего украинского баскетболиста

Инцидент произошел в Оберхаузене 10 февраля, за день до игры местной команды "ART Giants". К сожалению, один из парней погиб от нападения. 24 Канал рассказывает всю основную информацию об ужасной трагедии.

Что известно о нападении

Жертвами нападения стали молодые украинские баскетболисты Владимир Ермаков и Артем Козаченко. Как сообщает источник, на ребят на улице напали восемь неизвестных лиц арабской внешности.

Они были вооружены ножами, из-за чего силы были кардинально неравны. В итоге 17-летний Ермаков получил смертельные травмы, врачи не смогли спасти его жизнь.

Состояние его друга Козаченко остается тяжелым, парень находится в реанимации больницы города Эссен. Позже стало известно, что также ранения получили 13-летний сирийский парень и 17-летняя немка с ливанскими корнями.



Владимир Ермаков в детстве / Федерация баскетбола Киева

Кто и почему совершил преступление

Нападение произошло на центральном вокзале города Оберхаузен. Отмечается, что причиной атаки именно Ермакова и Козаченко стала национальность ребят. Злоумышленникам не понравилось, что они украинцы.

Немецкие СМИ сообщают, что двое подозреваемых в нападении были задержаны. Ими стали подростки, которым 14 и 15 лет. Первый из них проживает в Гельзенкирхене. Полиция его освободила из-под стражи, ведь не нашла доказательства его причастности к преступлению.

Реакция полиции и МИД Украины

Местная полиция уже открыла дело, на месте преступления были свидетели. В дело также вмешалось и Министерство иностранных дел Украины, которое взяло расследование инцидента на особый контроль.

Генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции города Эссен. Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности. По имеющейся информации, полиция уже задержала нападавшего. Продолжаются следственные действия. Консульское учреждение также контролирует лечение другого пострадавшего украинца. Ему оказывается необходимая медицинская помощь в больнице Эссена. Состояние нашего гражданина стабильное, угроз его жизни нет,

– написал на своей странице в фейсбук представитель МИД Украины Олег Николенко.

Читайте также На чемпиона НБА совершили нападение: обидчиком оказался бывший футболист

Украинская журналистка Татьяна Даниленко в своем профиле в фейсбуке тоже рассказала о трагическом событии и причине нападения ("совершено на национальной почве") на украинских баскетболистов.

Правда ли это, нужно выяснять точно. Понимаю, почему медиа пишут эвфемизмами. Германия – ключевой партнер Украины в Европе. Но факт остается фактом: выехавшие украинские дети, чтобы не быть убитыми иранскими дронами или российскими ракетами, погибают и в безопасной Европе. Какая ужасная несправедливость…

– написала журналистка.

Что пишут в соцсетях

В комментариях под постом Федерации баскетбола пользователи массово выражают скорбь и соболезнования родным Владимира. Также подключились и болельщики команды "ART Giants" под постом в фейсбук.

Также болельщики высказывают свои гипотезы относительно мотивов нападения на украинских ребят. Они считают, что причиной ненависти со стороны арабов являются религиозные причины и вопрос гуманитарной помощи.

Украина поддерживает Израиль, вот почему. А еще они недовольны тем, что часть помощи, которая бы шла им в Германии, идет украинцам. Они же в основном работать не хотят, существуют на помощь от Германии. А тут, конкуренты. Это ужас.

"А не заказные ли убийства выполнили чью-то волю?"

"Очень жаль. Царство Небесное нашим ребятам."

Мы живем в Дюссельдорфе. Ежедневно со страхом жду возвращения домой своего 16-летнего подростка со школы или с прогулки.

"Царство небесное юному таланту, которого зарезали за то, что украинец, казалось бы в мирной Европе. Этот мир возвращается к темным временам."

"Что случилось с этой страной, где дети уже даже в опасности?!"

Кто такой Владимир Ермаков

Ермакову на момент смерти было 17 лет. Парень с самого детства играл в баскетбол и выступал на Родине за команды "Тейваз" и "5T.E.A.M. – ДЮСШ-12".



Сборная Украины U16 на чемпионате Европы в Болгарии / федерация баскетбола Киева

Также Владимир выступал за юношескую сборную Украины. Вместе с командой U16 он участвовал на чемпионате Европы-2022 в Болгарии. В июле 2023 года из-за войны Ермаков с семьей перебрался в Германию.

Там он начал выступать в местной молодежной Бундеслиге (NBBL) за команду "ART Giants" из Дюссельдорфа. Смертельный инцидент произошел как раз накануне очередного матча команды в NBBL.

. Вы можете поддержать его родных Ермакова, перечислив средства на карточку: