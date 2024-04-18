В заявке на матч против Миная отсутствовал Владимир Бражко, который в последних матчах отмечался феерическими голами и передачами. Александр Шовковский прокомментировал отсутствие молодого таланта Динамо.

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Почему Бражко не попал в заявку киевлян

Главный тренер Динамо рассказал, что несколько игроков простудились, поэтому пока не участвуют в матчах.

На пресс-конференции в Александрии я говорил, что у нас есть какая-то простуда или инфекция в команде. После игры с ЛНЗ заболел Нещерет, ночью перед игрой с Александрией поднялась высокая температура у Сироты, он был исключен из заявки на игру. После игры с Александрией так же заболел Бражко – у него была высокая температура, поэтому он не смог принять участие в игре с Минаем,

– отметил Шовковский.

Напомним, что в матче Минай – Динамо на первых минутах открыл счет Буяльский. Впоследствии в середине первого тайма хозяева забили автогол. В начале второго тайма Минаю удалось забить мяч в ворота киевлян. На последних минутах матча Волошин поставил точку в матче, сделав счет 1:3.

Стоит отметить. В сезоне-2023/2024 УПЛ Владимир Бражко провел 21 поединок, где забил 6 голов и передал 3 ассиста.

Сейчас Динамо ведет борьбу с Шахтером за чемпионство. Киевляне отстают от "горняков" на 1 очко. В следующем поединке, который состоится 21 апреля, Динамо может взять реванш у Полесья, которому проиграло в первом круге УПЛ со счетом 3:2.