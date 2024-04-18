Вторую часть сезона-2023/2024 УПЛ Александр Караев начал в основном составе Динамо. Однако за последние 5 поединков сыграл лишь 11 минут в матче с Ворсклой на выезде, остальное он просидел на скамейке запасных.

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Почему Караваев в запасе

Александр Шовковский рассказал, что сейчас защитник находится не в той форме, которая нужна Динамо.

У нас в команде 24 полевых игрока и четыре вратаря. Каждый в тренировочном процессе доказывает свои претензии на то, чтобы играть в стартовом составе. На сегодняшний день Александр находится немного не в тех кондициях, на которые мы рассчитываем,

– отметил главный тренер киевлян.

Однако Шовковский добавил, что все же рассчитывает на Караваева, ведь рассматривал возможность выпустить его в игре против Миная.

Отметим. В сезоне-2023/2024 УПЛ Александр Караваев провел 12 матчей, в которых забил 2 мяча и передал 2 голевые передачи. Также одним голом он отметился в квалификации Лиги конференций.

Сейчас киевляне занимают 2 позицию в турнирной таблице УПЛ, заработав 51 очко и, отставая на 1 балл от Шахтера. Следующий матч Динамо сыграет дома с Полесьем. Поединок состоится в воскресенье, 21 апреля, в 18:00 по киевскому времени.