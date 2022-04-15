Владелец Стяуа назвал полк "Азов" нацистской группировкой: Динамо отказалось от игры

Киевское Динамо исключило из списка будущих соперников румынское Стяуа. Все из-за странного заявления президента клуба.

Новый соперник из-за странного заявления

Киевляне начали турне благотворительных матчей в поддержку Украины. Динамовцы уже провели два матча, в которых праздновали две победы – против Легии (1:3) и Галатасарая (3:1).

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Следующим соперником Динамо должен был стать Стяуа из Румынии. Все из-за скандального заявления президента клуба Джиджи Беккали, который назвал полк "Азов" "нацистской группировкой".

Однако "бело-синие" поблагодарили владельца Стяуа за помощь в размещении команды в Румынию, где базируются подопечные Мирчи Луческу.

Благотворительный матч против Стяуа должен был состояться 20 апреля в Румынии.

Киевский клуб уже нашел замену Стяуа. Динамо сыграет против другого румынского клуба ЧФР 1907 года Клуж. Матч состоится в запланированное время – 20 апреля в 21:30 по киевскому времени.

Напомним, все вырученные от поединков средства пойдут на нужды Украины. Такие же матчи проводит донецкий Шахтер.