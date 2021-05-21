Звездный Неймар мог играть в УПЛ

Бывший наставник Шахтера Мирча Луческу рассказал о потенциальном трансфере Неймара в донецкий клуб. "Горняки" могли купить звездного футболиста.

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Трансфер игрока в Украину был сорван. Причина – высокая цена левого вингера. Владелец Шахтера Ринат Ахметов не был готов отдавать за одного футболиста 15 миллионов евро.

Луческу не раскрыл тайны, когда именно дончане хотели подписать футболиста. В 2013 году Неймар перешел из Сантоса в Барселону.

Теперь Неймар с 2017 года выступает за ПСЖ, в составе которого превратился в настоящего лидера атаки. Вингер в сезоне-2020/2021 во всех турнирах сыграл за парижан 30 матчей, в которых наколотил 17 голов и отдал 11 ассистов.

Его контракт с лидером Лиги 1 рассчитан до конца июня 2025 года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в бешеные 110 миллионов евро.