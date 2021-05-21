Зірковий Неймар міг грати в УПЛ

Колишній наставник Шахтаря Мірча Луческу розповів про потенційний трансфер Неймара у донецький клуб. "Гірники" могли купити зіркового футболіста.

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Трансфер гравця в Україну був зірваний. Причина – висока ціна лівого вінгера. Власник Шахтаря Рінат Ахметов не був готовий віддавати за одного футболіста 15 мільйонів євро.

Луческу не розкрив таємниці, коли саме донеччани хотіли підписати футболіста. У 2013 році Неймар перейшов із Сантоса у Барселону.

Тепер Неймар із 2017 року виступає за ПСЖ, у складі якого перетворився на справжнього лідера атаки. Вінгер у сезоні-2020/2021 в усіх турнірах зіграв за парижан 30 матчів, у яких наколотив 17 голів та віддав 11 асистів.

Його контракт із лідером Ліги 1 розрахований до кінця червня 2025 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у шалені 110 мільйонів євро.