Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук ответил на критику в его адрес со стороны Мирона Маркевича, который ранее заявил, что "Карпат" больше нет.

Смалийчук рад, что в свое время Мирон Маркевич работал в ФК "Рух". Об этом он заявил в интервью "Бомбардир".

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"Наверное, я где-то понимаю Мирона Богдановича. Он – уважаемый человек во Львове и украинском футболе. Я понимаю его переживания, он много лет жизни посвятил львовскому футболу. Единственное – не понимаю: он переживает за "Карпаты" или больше за свою репутацию?

Вы посмотрите в Википедии на послужной список клубов, в которых работал Мирон Богданович. И где эти клубы сейчас? Даже российский "Анжи" не в лучшей ситуации. Это, конечно, лирика, но я бы хотел успокоить Мирона Богдановича. Все будет хорошо с "Карпатами". С другой стороны, я рад, что Маркевич и "Рух" успел потренировать (смеется),

– сказал Смалийчук

Клубы, которые тренировал Мирон Маркевич:

Тренерская карьера Мирона Маркевича