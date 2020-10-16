Владелец "Карпат": посмотрите, где сейчас клубы, которые тренировал Маркевич
Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук ответил на критику в его адрес со стороны Мирона Маркевича, который ранее заявил, что "Карпат" больше нет.
Смалийчук рад, что в свое время Мирон Маркевич работал в ФК "Рух". Об этом он заявил в интервью "Бомбардир".
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"Наверное, я где-то понимаю Мирона Богдановича. Он – уважаемый человек во Львове и украинском футболе. Я понимаю его переживания, он много лет жизни посвятил львовскому футболу. Единственное – не понимаю: он переживает за "Карпаты" или больше за свою репутацию?
Вы посмотрите в Википедии на послужной список клубов, в которых работал Мирон Богданович. И где эти клубы сейчас? Даже российский "Анжи" не в лучшей ситуации. Это, конечно, лирика, но я бы хотел успокоить Мирона Богдановича. Все будет хорошо с "Карпатами". С другой стороны, я рад, что Маркевич и "Рух" успел потренировать (смеется),
– сказал Смалийчук
Клубы, которые тренировал Мирон Маркевич:
Тренерская карьера Мирона Маркевича
- Первыми клубами в тренерской деятельности Маркевича были "Торпедо" (Луцк) и "Подолье" (Хмельницкий). С 1990 года возглавлял "Карпаты", с которыми вышел в финал Кубка Украины 1993 года и получил бронзовые медали чемпионата Украины в сезоне 1997/98 годов.
- Возглавлял также "Кривбасс", "Металлург" и "Анжи".
- Наиболее успешными клубами Маркевича стали "Металлист" и "Днепр". Именно с харьковчанами с сезона 2006/07 каждый раз занимал 3 место в чемпионатах Украины, а в сезоне 2011/12 достиг наибольшего еврокубкового успеха в истории клуба, попав в 1/4 финала Лиги Европы.
- В первый день февраля 2010 года Мирон Маркевич назначен главным тренером национальной сборной Украины. Специалисту удавалось совмещать работу в клубе и сборной.
- В августе 2010 года заявил об отставке с должности тренера сборной из-за несогласия с решением Федерации футбола Украины о лишении "Металлиста" 9 очков за якобы договорной матч против "Карпат".
- В феврале 2014 года покинул пост тренера харьковской команды из-за того, что игрокам уже три месяца не платили зарплату. А уже в мае того же года был назначен главным тренером днепровского "Днепра". Во главе с днепрянами попал в финал Лиги Европы 2015 года, а в июне 2016 года подал в отставку.