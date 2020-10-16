Співвласник "Карпат" Олег Смалійчук відповів на критику на його адресу з боку Мирона Маркевича, який раніше заявив, що "Карпат" більше немає.

Смалійчук радий, що у свій час Мирон Маркевич працював у ФК "Рух". Про це він заявив у інтерв'ю "Бомбардир".

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"Напевно, я десь розумію Мирона Богдановича. Він – шанована людина у Львові і українському футболі. Я розумію його переживання, він багато років життя присвятив львівському футболу. Єдине – не розумію: він переживає за "Карпати" або більше за свою репутацію?

Ви подивіться у Вікіпедії на послужний список клубів, в яких працював Мирон Богданович. І де ці клуби зараз? Навіть російський "Анжі" не в найкращій ситуації. Це, звичайно, лірика, але я б хотів заспокоїти Мирона Богдановича. Все буде добре з "Карпатами". З іншого боку, я радий, що Маркевич і "Рух" встиг потренувати (сміється),

– сказав Смалійчук

Клуби, які тренував Мирон Маркевич:

Тренерська кар'єра Мирона Маркевича