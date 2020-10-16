Власник "Карпат": Подивіться, де зараз клуби, які тренував Маркевич
Співвласник "Карпат" Олег Смалійчук відповів на критику на його адресу з боку Мирона Маркевича, який раніше заявив, що "Карпат" більше немає.
Смалійчук радий, що у свій час Мирон Маркевич працював у ФК "Рух". Про це він заявив у інтерв'ю "Бомбардир".
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"Напевно, я десь розумію Мирона Богдановича. Він – шанована людина у Львові і українському футболі. Я розумію його переживання, він багато років життя присвятив львівському футболу. Єдине – не розумію: він переживає за "Карпати" або більше за свою репутацію?
Ви подивіться у Вікіпедії на послужний список клубів, в яких працював Мирон Богданович. І де ці клуби зараз? Навіть російський "Анжі" не в найкращій ситуації. Це, звичайно, лірика, але я б хотів заспокоїти Мирона Богдановича. Все буде добре з "Карпатами". З іншого боку, я радий, що Маркевич і "Рух" встиг потренувати (сміється),
– сказав Смалійчук
Клуби, які тренував Мирон Маркевич:
Тренерська кар'єра Мирона Маркевича
- Першими клубами у тренерській діяльності Маркевича були "Торпедо" (Луцьк) і "Поділля" (Хмельницький). З 1990 року очолював "Карпати", з якими вийшов до фіналу Кубка України 1993 року і здобув бронзові медалі чемпіонату України у сезоні 1997/98 років.
- Очолював також "Кривбас", "Металург" та "Анжі".
- Найбільш успішними клубами Маркевича стали "Металіст" та "Дніпро". Саме з харків'янами із сезону 2006/07 щоразу посідав 3 місце в чемпіонатах України, а в сезоні 2011/12 досяг найбільшого єврокубкового успіху в історії клубу, потрапивши до 1/4 фіналу Ліги Європи.
- У перший день лютого 2010 року Мирона Маркевича призначено головним тренером національної збірної України. Фахівцю вдавалось поєднувати роботу в клубі та збірній.
- У серпні 2010 року заявив про відставку з посади тренера збірної через незгоду з рішенням Федерації футболу України щодо позбавлення "Металіста" 9 очок за начебто договірний матч проти "Карпат".
- У лютому 2014 року залишив посаду тренера харківської команди через те, що гравцям вже три місяці не платили зарплату. А вже у травні того ж року був призначений головним тренером дніпровського "Дніпра". На чолі з дніпрянами потрапив до фіналу Ліги Європи 2015 року, а у червні 2016 року подав у відставку.