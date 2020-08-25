Глава комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич присвоил весьма скромный статус матчу за Суперкубок Украины, в котором 25 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве встречаются "Шахтер" и "Динамо".

Для Мирона Маркевича игра за первый трофей нового сезона будет иметь статус товарищеской. Впрочем Маркевич в интервью 1927.kiev.ua. заявил, что "Динамо" удивит его, если пробьется в групповой этап Лиги чемпионов.

Коротко о главном: Шахтер – Динамо: анонс на матч за Суперкубок Украины-2020

Мы увидим абсолютно выставочный матч – товарищескую игру с усиленной ответственностью. Ничего особенного и необычайного от этой игры не жду. Болельщикам это интересно, все же, это первый матч Луческу с "Динамо" против "Шахтера", но для меня это – товарищеский матч.



Киевлянам нужно проходить в групповой этап Лиги чемпионов, "Шахтеру" – хорошо сыграть в своей группе. Это главное. А победа в Суперкубке роли не играет,

– сказал специалист.

Также тренер заявил, что сейчас "Шахтер" выглядит сильнее и "Динамо", и всех других команд в Украине. Однако Маркевич отметил, что в текущем сезоне еще всякое может случиться.

Шахтер – Динамо: перед матчем

На 2020 год в Суперкубке Украины у оппонентов сложился полный паритет – "Шахтер" и "Динамо" добывали трофей по 8 раз. Но в личных суперкубковых поединках киевляне имеют 7 побед, а дончане – 5.

Рекордсменом по количеству побед в Суперкубке Украины среди тренеров является как раз румынский специалист Мирча Луческу, который выигрывал трофей 7 раз. В минувшем сезоне обладателем трофея стало киевское "Динамо", которое обыграло "горняков" со счетом 2:1.

Матч Суперкубка Украины "Шахтер" – "Динамо" состоится во вторник, 25 августа. Начало встречи – в 21:00.