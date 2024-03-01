"Снова счастлив": Узелков вернулся из больницы и заинтриговал новой избранницей – фото
Бывший украинский боксер Вячеслав Узелков постепенно приходит в себя от операции в Киеве. Популярный телеведущий поделился фотографией с любимой и домашним питомцем.
В середине февраля известного боксера Вячеслава Узелкова срочно госпитализировали. Скорая доставила звездного фитнес-тренера в одну из киевских больниц.
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Узелков держит интригу
К счастью, этот экзамен спортсмен сдал на отлично. Однако вскоре Вячеслава ожидает третья операция, которая состоится в Виннице. Об этом Узелков сообщил на своей странице инстаграма.
Лечение продолжается / instagram..com/uzelkov_official
Также фитнес-тренер опубликовал фотографию со своим домашним любимцем и новой избранницей. Впрочем, Вячеслав продолжает держать в тайне ее имя и даже внешность. На фото он с помощью фильтра размыл силуэт будущей жены, которая держит собаку.
"Я вернулся и меня ждут двое: Он и Она. Я снова счастлив", – подписал фотографию Узелков.
Любимый пес и возлюбленная Узелкова / instagram.com/uzelkov_official
Отметим, что Узелков не делится подробностями лечения. Известный фитнес-тренер лишь сообщил, что проблемы со зоровьем связаны из-за занятий профессиональным спортом.
Личная жизнь Узелкова
- Напомним, что Вячеслав Узелков последний раз провел бой в апреле 2014 года. Тогда винничанин уступил сербу Геарду Аетовичу.
- В следующем году Узелков перенес инсульт. Спортсмену тогда было всего 35 лет.
- Вячеслав был женат на фитнес-тренере Марине Боржемской. Их брак длился 22 года. Пара разошлась в 2021 году. Они воспитывали двоих детей – сына Роберта (2009) и дочь Оливию (2012).
- В конце 2023 года Узелков сообщил, что женится во второй раз. Однако свою избранницу держит в тайне.