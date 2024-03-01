"Снова счастлив": Узелков вернулся из больницы и заинтриговал новой избранницей – фото

1 марта 2024, 22:10
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Бывший украинский боксер Вячеслав Узелков постепенно приходит в себя от операции в Киеве. Популярный телеведущий поделился фотографией с любимой и домашним питомцем.

В середине февраля известного боксера Вячеслава Узелкова срочно госпитализировали. Скорая доставила звездного фитнес-тренера в одну из киевских больниц.

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Узелков держит интригу

К счастью, этот экзамен спортсмен сдал на отлично. Однако вскоре Вячеслава ожидает третья операция, которая состоится в Виннице. Об этом Узелков сообщил на своей странице инстаграма.

Лечение продолжается / instagram..com/uzelkov_official

Также фитнес-тренер опубликовал фотографию со своим домашним любимцем и новой избранницей. Впрочем, Вячеслав продолжает держать в тайне ее имя и даже внешность. На фото он с помощью фильтра размыл силуэт будущей жены, которая держит собаку.

"Я вернулся и меня ждут двое: Он и Она. Я снова счастлив", – подписал фотографию Узелков.

Любимый пес и возлюбленная Узелкова / instagram.com/uzelkov_official

Отметим, что Узелков не делится подробностями лечения. Известный фитнес-тренер лишь сообщил, что проблемы со зоровьем связаны из-за занятий профессиональным спортом.

Личная жизнь Узелкова

  • Напомним, что Вячеслав Узелков последний раз провел бой в апреле 2014 года. Тогда винничанин уступил сербу Геарду Аетовичу.
  • В следующем году Узелков перенес инсульт. Спортсмену тогда было всего 35 лет.
  • Вячеслав был женат на фитнес-тренере Марине Боржемской. Их брак длился 22 года. Пара разошлась в 2021 году. Они воспитывали двоих детей – сына Роберта (2009) и дочь Оливию (2012).
  • В конце 2023 года Узелков сообщил, что женится во второй раз. Однако свою избранницу держит в тайне.
Автор: Сергій Шаховець