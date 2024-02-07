Вячеслав Узелков находится в больнице. 44-летний бывший боксер сообщил неприятное известие на своей странице в соцсети, выложив короткое видео из медицинского учреждения.

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Бывший боксер попал в больницу

Сейчас в прошлом профессиональный спортсмен принимает капельницы и показал частичку больничной палаты. Узелков не сообщил, что именно с ним случилось, а лишь добавил, что не даст покоя врагу, написав патриотический лозунг.

Всем привет. Я выжил и не даю покоя врагам. Слава Украине,

– написал Узелков.



Узелков попал в больницу / Скриншот из инстаграмма Вячеслава

Вспомним, что в апреле 2014-го Узелков провел свой последний бой, в котором проиграл сербу Геарду Аетовичу. Уже в 2015-м году у украинского боксера был инсульт. В 2020-м году перед своим 41-летием бывший боксер отметил, что пережил в своей жизни некоторые моменты, при которых должен был погибнуть.

В жизни Вячеслава был и скандальный и болезненный развод с фитнес-тренером Мариной Боржевской, с которой прожил в браке 22 года, воспитывая двоих детей. Он даже ходил искать счастья на шоу "Одруження наосліп", но отдал кольцо, отметив, что до сих пор не угасли чувства к бывшей жене.

В конце 2023-го года Узелков сообщил, что во второй раз женится. Ведущий сообщил о помолвке с избранницей, которую скрывает от общественности.