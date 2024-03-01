В середине февраля известного боксера Вячеслава Узелкова срочно госпитализировали. Скорая доставила звездного фитнес-тренера в одну из киевских больниц.

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Узелков держит интригу

К счастью, этот экзамен спортсмен сдал на отлично. Однако вскоре Вячеслава ожидает третья операция, которая состоится в Виннице. Об этом Узелков сообщил на своей странице инстаграма.

Лечение продолжается / instagram..com/uzelkov_official

Также фитнес-тренер опубликовал фотографию со своим домашним любимцем и новой избранницей. Впрочем, Вячеслав продолжает держать в тайне ее имя и даже внешность. На фото он с помощью фильтра размыл силуэт будущей жены, которая держит собаку.

"Я вернулся и меня ждут двое: Он и Она. Я снова счастлив", – подписал фотографию Узелков.

Любимый пес и возлюбленная Узелкова / instagram.com/uzelkov_official

Отметим, что Узелков не делится подробностями лечения. Известный фитнес-тренер лишь сообщил, что проблемы со зоровьем связаны из-за занятий профессиональным спортом.

Личная жизнь Узелкова