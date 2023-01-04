Евгений Петросян выступал на российском ТВ на "Голубом огоньке". Российский юморист шутил в стиле: "нравится, не нравится, Россия развивается" и "украинский борщ не существует без российского газа".

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Роман Зозуля не прошел мимо такого события. Украинский футболист жестко высказался на счет юмориста:

Если вы еще не видели это – посмотрите. Эти имбицилы считают, что такой юмор – это норма. Парад нафталиновых уродов и цирковых гнид. Сидят, едят, смеются… И все это во время бомбардировок Украины, – написал Зозуля.

Кукушку очень возмутило такое поведение россиян, поэтому он решил пророчить их будущее:

Во время, когда гибнут дети и пенсионеры. Во время, когда русское мясо гниет в нашей земле. Ничего, мы дождемся времени, когда шутить они будут только в ад, после встречи с генералом Хаймарчуком. Мерзкие паскуды, – написал Роман.

Благотворительная деятельность Зозули: