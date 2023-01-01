31 декабря из русского плена были освобождены 140 украинских военнослужащих. Среди особожденных был офицер Госпогранслужбы подполковник Сергей Шевчук. Это брат спортивного директора Вереса Вячеслава Шевчука.

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Шевчук: Главное, что брат жив

В интервью пресс-службе Вереса бывший игрок сборной Украины рассказал о своем брате, который держал оборону Мариуполя.

После начала полномасштабного российского вторжения Сергей защищал от оккупантов Мариуполь. Позже вместе с другими нашими защитниками держал оборону Азовстали. Позже, вместе с другими украинскими военнопленными оказался в Еленовке",

– сказал Шевчук.

Долгое время Вячеслав пытался узнать любую информацию о своем брате. И, наконец, в последний день 2022 года увидел его среди освобожденных военнослужащих.

"Все это время я пытался из разных источников получать информацию о нем, о его состоянии. Мой брат – отец четырех детей. Вся семья очень за него волновалась. После сообщения о сегодняшнем обмене военнопленными – я увидел его на фото среди освобожденных. Похудел килограммов на 30. Но жив. Это самое главное. Лично с ним еще не общался. Но уже сообщил о радостной новости родителей, его жене и детям", – рассказал директор Вереса.