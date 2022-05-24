Определился состав сборной Шотландии на матч с Украиной

1 июня состоится между сборными Шотландии и Украиной. Победитель выйдет в финал плей-офф отбора на Чемпионат мира, где встретится с Уэльсом.

Наставник сборной Шотландии Стив Кларк определился со списком футболистов, сыграющих против "сине-желтых". Специалист вызвал 28 игроков на решающие матчи отбора.

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Однако среди этого списка нет Кирана Тирни. Защитник Арсенала долгое время пропустил из-за травмы и пока не готов играть.

Состав сборной Шотландии на игру против Украины

Вратари: Кларк, Гордон, Келли, Маршалл.

Защитники: Купер, Хенли, Хендри, Хики, МакКенна, О'Донелл, Паттерсон, Ральстон, Робертсон, Суттар, Грег Тейлор.

Полузащитники: Армстронг, Фергюсон, Гилмор, Джек, Макгинн, Макгрегор, Мактоминей, Тернбулл.

Нападающие: Адамс, Браун, Кристи, Дайкс, Стюарт.

При этом в список включили защитника Эвертона Натана Паттерсона. Оба игрока восстанавливаются после сделок и не играли с мая.

Мнение тренера сборной Шотландии

Тренер Шотландии уже успел поделиться мнениями по поводу предстоящего матча против "сине-желтых". Он отметил, что у украинцев сильная команда, и они будут готовы к поединку на все 100% процентов. Однако он не сомневается в своих подопечных, считает, что у них тоже есть все шансы на победу.

Коуч также выразил соболезнования украинскому народу, считает действия России недопустимыми.

Обратите внимание! Сборная Украины 1 июня сыграет в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 против команды Шотландии. В случае победы подопечные Петракова встретятся с Уэльсом (5 июня).

Подготовка "сине-желтых"

В мае национальная начала подготовку к плей-офф отбора ЧМ-2022 и июньских встреч в Лиге наций-2022/2023 в Словении.

Место проведения предложил президент УЕФА Александер Чеферин. Он также распорядился, чтобы союз взял на себя все расходы по нахождению национальной команды там.

Тренировочный сбор будет длиться около месяца.

В расположение национальной команды уже прибыл Руслан Малиновский и Роман Яремчук.