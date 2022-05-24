Кларк: У них будет хорошая команда и они будут готовы на 100%

Матч Украина – Шотландия должен был состояться еще в марте, однако из-за полномасштабного вторжения России его перенесли на июнь. Наставник сборной шотландцев Стив Кларк поделился мнениями по поводу важного поединка против украинцев.

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Мы не обращаем внимания на разговоры (об условиях матча для Украины – 24 канал). Хорошо, что мы сыграем. Хотели, чтобы эта игра состоялась, и никто не хотел получить автоматический выход в финал или не играть поединок. Это хорошо, что они (игроки сборной Украины – 24 канал) получили возможность уехать из страны, а некоторые из них в течение нескольких недель участвовали в тренировочном сборе,

– отметил тренер.

Главный тренер шотландцев отметил, что вскоре к "сине-желтым" присоединятся легионеры.

"Конечно, к ним еще присоединятся 9-10 игроков из Европы. У них будет хорошая команда, и они будут готовы на 100%, как и мы. Каждый говорит, что украинцы будут сверхмотивированы, но вы увидите, что наши ребята будут мотивированы уехать у Катар, как и они", – сказал шотландский специалист.

Игра состоится в шотландском городе Глазго. Специалист считает, что фактор домашнего поля не отразится на игре его подопечных.

"Фактор домашнего поля? Думаю, он не повлияет на игру, или на то, как будут играть они или мы. Каждый в Европе продемонстрировал солидарность с Украиной. Мы знаем, что ситуация ужасна. Однако это футбол: они хотят победить, как и мы", – добавил специалист.

Подготовка украинцев к матчу с Шотландией