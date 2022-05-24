Наставник збірної Шотландії Стів Кларк визначився зі списком футболістів, які зіграють проти "синьо-жовтих". Фахівець викликав 28 гравців на вирішальні матчі відбору.

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Проте серед цього списку немає Кірана Тірні. Захисник Арсеналу довгий час пропустив через травму і поки не готовий грати.

Склад збірної Шотландії на гру проти України

Воротарі: Кларк, Гордон, Келлі, Маршал.

Захисники: Купер, Хенлі, Хендрі, Хікі, Маккенна, О'Донелл, Паттерсон, Ральстон, Робертсон, Суттар, Грег Тейлор.

Півзахисники: Армстронг, Фергюсон, Гілмор, Джек, Макгінн, Макгрегор, Мактоміней, Тернбулл.

Нападники: Адамс, Браун, Крісті, Дайкс, Стюарт.

При цьому в список включили захисника Евертона Натана Паттерсона. Обидва гравці відновлюються після операцій і не грали з травня.

Думка тренера збірної Шотландії

Тренер Шотландії вже встиг поділитися думками щодо майбутнього матчу проти "синьо-жовтих". Він наголосив, що в українців сильна команда, і вони будуть готовими до поєдинку на всі 100 % відсотків. Проте він не сумнівається у своїх підопічних, вважає, що у них також є всі шанси на перемогу.

Коуч також висловив співчуття українському народу, він вважає дії Росії неприпустимими.

Зверніть увагу! Збірна України 1 червня зіграє у рамках плей-офф відбору ЧС-2022 проти команди Шотландії. У разі перемоги підопічні Петракова зустрінуться з Уельсом(5 червня).

Підготовка "синьо-жовтих"