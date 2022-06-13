Правило пяти замен

Начиная с сезона-2022/2023 (1 июля), командам в течение основного времени матча будет позволено производить 5 замен. Эти нововведения появились в футболе еще в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

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Однако срок действия был временным – до конца декабря 2022 года. Новое правило будет действовать во всех футбольных турнирах.

До этого разрешалось проводить 3 замены.

Как начнет действовать новое нововведение:

увеличение количества замен до пяти касается основного времени поединка.

для использования всех замен предоставляется три слота. Кроме того, дополнительный слот для проведения замены команды получат в перерыве.

В связи с увеличением количества замен, Международный совет футбольных ассоциаций также решил увеличить количество игроков в заявке на матч – с 12 до 15.

Однако это правило является рекомендацией – организаторы соревнований сами будут выбирать, сколько футболистов могут находиться в заявке на игру.

Также в IFAB сообщили, что сейчас рассматривают и другие нововведения.

Среди них – замена на случай сотрясения мозга (действует в АПЛ), возможные альтернативы офсайда, применение нательных камер для судей, изменения в продолжительности игрового времени, введение мяча ногами во время аута.

Кстати говоря. В марте клубы АПЛ согласились ввести правило пяти замен в чемпионате на следующий сезон.