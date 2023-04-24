После начала полномасштабной войны России против Украины мировой спорт накладывал немало дисквалификации на россиян. Это создавало неудобства для представителей страны-террористки.

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Неудивительно поэтому, что некоторые спортсмены приняли решение выступать в международных соревнованиях под флагом более цивилизованных стран. Очередным таким примером стала Анна Пракатень, представитель сборной России по академической гребле.

Больше Россия не интересна

Девушка родилась в Минске и до 2016 года представляла именно Беларусь. Впрочем, после этого Анна захотела перейти в российскую команду. С ней в 2021 году она выиграла чемпионат Европы, а также стала серебряным призером Олимпийских Игр в Токио.

Теперь же Анна приняла решение представлять Узбекистан. За последний год Пракатень долгое время занималась индивидуально и даже думала о завершении карьеры.

Впрочем, после того, как ей поступило предложение из азиатской страны, Анна решила принять ее. Поэтому, вероятно, Анна сможет выступить на Олимпийских Играх-2024 в Париже именно от Узбекистана.

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Россию еще не допустили к Олимпиаде

К слову, МОК уже разрешил допустить представителей РФ и Белоруссии к международным соревнованиям под нейтральным флагом. При этом это касается только индивидуальных видов спорта, а не командных.

Эта рекомендация не действует непосредственно на Олимпиаду. Комитет пока не обсуждал возможный допуск россиян и белорусов к ОИ-2024 в Париже и зимним ОИ-2026 в Милане.