Димитар Кузманов (Болгария) – Виталий Сачко (Украина) 1:2 (6:2, 2:6, 6:7)

Виталий Сачко стал победителем турнира серии ATP Challenger на грунтовом покрытии. Украинский теннисист впервые в своей карьере смог добиться триумфа на соревнованиях данного уровня, пишет 24 Канал.

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Победа, которая не покорилась легко

Виталий Сачко стартовал в победном для себя турнире по квалификации. На тернистом пути к трофею теннисист одержал семь побед подряд. Среди "пострадавших" после победного шествия Сачко оказался и другой украинец Илья Марченко (во втором раунде), а также 93-я ракетка мирового рейтинга Федерико Кориея из Аргентины в четвертьфинале. Также Виталий одержал победу Игнасио Монсон (Аргентина) и Милошом Каролем (Словакия) – оба в квалификации, Йозефом Коваликом (Словакия) – в первом раунде, и Томасом Барриосом Вером (Чили) – в полуфинале.

Уже в решающем матче первенства в столице Словакии Братиславе оппонентом Сачко стал теннисист из Болгарии Димитар Кузманов, занимающий в мировом зачете 223-е место. Данная встреча стала первым очным противостоянием в карьере обоих теннисистов. В первом сете Виталий проиграл три свои подачи, на что ответил лишь одним брейком, что в итоге привело к поражению партии со счетом 6:2.

Во второй партии украинцу же удалось все немного унять, поскольку он не отдал сопернику ни одной своей подачи, хотя у Кузманова были брейкпоинты. Сам Сачко сделал два брейка – идентичны 6:2, но уже в пользу украинца.

В третьей решающей партии Виталий повел с брейком, но быстро утратил лидирующие позиции. Тогда он еще раз заработал преимущество в брейке, но вот подать на матч Сачко не смог. После этого оба обменялись геймами и результат финала определился на тайбрейке, где украинец не забил шансов оппоненту – 7:2, что подарило Сачке победу в матче и тотальный триумф на соревнованиях.

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