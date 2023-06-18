Дімітар Кузманов (Болгарія) – Віталій Сачко (Україна) 1:2 (6:2, 2:6, 6:7)

Віталій Сачко став переможцем турніру серії ATP Challenger на ґрунтовому покритті. Український тенісист вперше у своїй кар'єрі зміг добитися тріумфу на змаганнях даного рівня, пише 24 Канал.

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Перемога, яка не підкорилась легко

Віталій Сачко стартував у переможному для себе турнірі з кваліфікації. На тернистому шляху до трофею тенісист здобув сім поспіль перемог. Серед "потерпілих" після переможної ходи Сачка опинився й інший українець Ілля Марченко (у другому раунді), а також 93-я ракетка світового рейтингу Федеріко Корієя із Аргентини у чвертьфіналі. Також Віталій здобув перемогу Ігнасіо Монсон (Аргентина) та Мілошом Каролем (Словаччина) – обидва у кваліфікації, Йозефом Коваліком (Словаччина) – у першому раунді, та Томасом Барріосом Вером (Чилі) – у півфіналі.

Уже в вирішальному матчі першості у столиці Словаччини Братиславі опонентом Сачка став тенісист з Болгарії Дімітар Кузманов, який у світовому заліку займає 223- місце. Дана зустріч стала першим очним протистоянням у кар'єрі обох тенісистів. У першому сеті Віталій програв три свої подачі, на що відповів лише одним брейком, що у результаті призвело до поразки у партії з рахунком 6:2.

У другій партії українцю ж вдалося все трішки вгамувати, оскільки він не віддав супернику жодної своєї подачі, хоча в Кузманова були брейкпоїнти. Сам Сачко зробив два брейки – ідентичні 6:2, проте уже на користь українця.

У третій вирішальній партії Віталій повів з брейком, але швидко втратив лідируючі позиції. Тоді він ще раз заробив перевагу в брейк, та от подати на матч Сачко не зміг. Після цього обидвоє обмінялися геймами і результат фіналу визначився на тайбрейку, де українець не залашив шансів опоненту – 7:2, що подарувало Сачку перемогу в матчі та тотальний тріумф на змаганнях.

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