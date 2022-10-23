Эвертон до этого проиграл три матча подряд в АПЛ. Не обошлось и без ошибок Миколенко в этих матчах. К примеру, в матче против Манчестер Юнайтед он не успел за соперником, который и отличился.

К теме И следовало ли менять Лунина: Куртуа пропустил курьезный гол между ног за Реал – видео

В матче против Кристал Пелас Эвертон прервал свою неудачную серию, одержав уверенную победу. К ней приложился и Миколенко – "ириски" не пропустили, а украинец мог и сам забить гол.

На 63-й минуте матча Миколенко подключился к атаке своей команды. Сама атака началась розыгрышем мяча от ворот Пикфорда. И в быстрые пасы и проходы мяч был доставлен к противоположным ворот.

Именно Миколенко мог заканчивать эту атаку забитым голом. Он получил мяч на левом углу штрафной. Игрок отважился на удар низом в дальний угол ворот. Но с мощным ударом украинца голкипер почти справился – Гуаита отбил мяч, но тот и дальше медленно катился в сторону ворот. Первым на добивании оказался Гордон, который отправил мяч в пустые ворота.

Следует отметить, что на официальном сайте АПЛ Миколенко не записали результативный пас. Но в фэнтези-футболе от АПЛ у Миколенко указан ассист за этот матч.