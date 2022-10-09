Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Ивоби, 5 – Антони, 15, Роналду, 44

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе Эвертона, потому этот матч привлек больше внимания украинских болельщиков. Уже на старте хозяева повели в счете. Подопечные Фрэнка Лэмпарда обворовали соперника на части поля МЮ. Мяч дошел до Ивоби, который классным обводным ударом прошил сетку ворот Де Хеа. Вот так счет встречи стал 1:0, пишет 24 канал.

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Десять минут понадобилось "красным дьяволам", чтобы сравнить до 1:1. В этот раз ошибкой в ​​центре поля от игроков Эвертона воспользовался МЮ. Антони стал адресатом классной передачи и легко обыграл в очной дуэли Пикфорда. Гол был забит с позиции Николенко, но вины в этом взятии ворот Виталия нет.

В середине первого тайма МЮ вынужденно произвел замену. Вместо травмированного Марсьяля на поле появился Роналду. И эта замена сработала.

В конце первой 45-минутки счет стал уже 1:2 в пользу гостей из Манчестера. Каземиро обворовал Ивоби и отдал роскошную передачу на Роналду. Криштиану приблизился к штрафной "ирисок" и низом пробил мимо голкипера.

Любопытно! Роналду забил первый гол в новом сезоне-2022/2023 в 9 сыгранных матчах.

На перерыв команды ушли по победному счету для МЮ.

Во втором тайме команды не создали остроту, которая была в первой 45-минутке. Были полумоменты, но не 100-процентные.

Эриксен разрядил пушку из-за пределов штрафной Эвертона – над перекладиной.

Грей упустил прекрасную возможность сравнять счет, но последнюю передачу заблокировали защитники "красных дьяволов".

Незачтенный гол! На 81-й минуте МЮ увеличил свое преимущество в счете до 1:3. Роналду головой на втором этаже сбросил на ход Рашфорда, тот обыграл опекуна и забил третий гол своей команды в поединке. Однако судья увидел игру рукой от нападающего и отменил взятие ворот Эвертона. Счет не изменил 1:2 в пользу команды из Манчестера.

Грей классно закрутил в штрафную МЮ, но Онана умудрился с близкого расстояния пробить головой мимо ворот.

Уже в компенсированное к матчу время удар из-за пределов штрафной нанес Гарнер. Де Хеа чудом дотянулся до летящего под перекладину мяча.

Эвертон устроил настоящий штурм воротам "красных дьяволов". Но ни одно из забросов и ударов не было результативным. На последний угловой подтянулся даже голкипер "ирисок" Пикфорда, но не смог стать героем поединка.

Миколенко отыграл весь матч, а МЮ обыграло Эвертон на глазах болельщиков "ирисок" – 1:2.