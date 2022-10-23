Евертон до цього програв три поспіль матчі в АПЛ. Не обійшлося і без помилок Миколенка в цих матчах. Для прикладу, в матчі проти Манчестер Юнайтед він не встиг за суперником, який і відзначився.

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У матчі проти Крістал Пелас Евертон перервав свою невдалу серію, здобувши впевнену перемогу. До неї доклався і Миколенко – "іриски" не пропустили, а українець міг і сам забити гол.

На 63-й хвилині матчу Миколенко підключився до атаки своєї команди. Сама атака почалася розіграшем м'яча від воріт Пікфорда. І у швидкі паси та проходи м'яч було доставлено до протилежних воріт.

Саме Миколенко міг закінчувати цю атаку забитим голом. Він отримав м'яч на лівому куті штрафного майданчика. Гравець наважився на удар низом у дальній кут воріт. Та з потужним ударом українця голкіпер майже впорався – Гуаїта відбив м'яч, але той і далі помалу котився в бік воріт. Першим на добиванні опинився Гордон, який і відправив м'яч у порожні ворота.

Варто відзначити, що на офіційному сайті АПЛ Миколенку не записали результативний пас. Натомість у фентезі-футболі від АПЛ в Миколенка вказаний асист за цей матч.