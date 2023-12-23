Тоттенхэм – Эвертон – 2:1
Голы: Ришарлисон, 9, Сон, 18 – Гомеш, 82
На стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне состоялся поединок 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором местный Тоттенхэм принимал ливерпульский Эвертон. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "шпора".
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Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вернулся в основу после двух игр, пропущенных из-за травмы. Миколенко отыграл весь матч, не отличившись результативными действиями.
Тоттенхэм еще в первом тайме сделал заявку на победу благодаря голам Ришарлисона и Сон Хин Мина. Эвертон сумел лишь забить гол престижа усилиями Андре Гомеша.
Эвертон имеет в активе 16 баллов и занимает 16 место в турнирной таблице. Отрыв "ирисок" от зоны вылета в Чемпионшип составляет всего четыре зачетных балла.