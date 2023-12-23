Тоттенхэм – Эвертон – 2:1

Голы: Ришарлисон, 9, Сон, 18 – Гомеш, 82

На стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне состоялся поединок 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором местный Тоттенхэм принимал ливерпульский Эвертон. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "шпора".

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Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вернулся в основу после двух игр, пропущенных из-за травмы. Миколенко отыграл весь матч, не отличившись результативными действиями.

Тоттенхэм еще в первом тайме сделал заявку на победу благодаря голам Ришарлисона и Сон Хин Мина. Эвертон сумел лишь забить гол престижа усилиями Андре Гомеша.

Важно. Тоттенхэм прервал серию побед Эвертона, насчитывавшую четыре поединка подряд. "Шпоры", набрав 36 очков, поднялись на четвертую строчку турнирной таблицы АПЛ.

Эвертон имеет в активе 16 баллов и занимает 16 место в турнирной таблице. Отрыв "ирисок" от зоны вылета в Чемпионшип составляет всего четыре зачетных балла.

Видеообзор матча Тоттенхэм – Эвертон