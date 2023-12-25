25 грудня християни західного і східного обрядів відзначають Різдво Христове. Футбольні клуби вітають своїх уболівальників зі святом.
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Не став винятком ліверпульський Евертон. "Іриски" записали спільне відео за участю футболістів та футболісток клубу. У ролику фанатів привітав і наш Віталій Миколенко.
Український захисник звернувся до вболівальників рідною мовою та побажав щасливого Різдво.
Гравці та гравчині Евертона вітають з Різдвом: дивіться відео
- Нагадаємо, що в останньому матчі Евертон поступився на виїзді Тоттенхему з рахунком 1:2. Віталій Миколенко відіграв весь матч, але не зміг допомогти команді уникнути поразки.
- Свій наступний поєдинок "іриски" зіграють 27 грудня. Суперником команди Миколенко буде Манчестер Сіті.
- Після 18 зіграних турів Евертон займає 16 місце в таблиці АПЛ. Від зони вильоту "синіх" віддаляє 4 бали.