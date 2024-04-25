Виталий Миколенко несмотря на полученную травму сыграл первый тайм до конца, однако до начала второго его заменили. Команда украинца победила Ливерпуль со счетом 2:0.

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Оценка для Виталия Миколенко

Британское издание положительно оценило игру украинца. Сначала он получил оценку 8, но впоследствии улучшил ее благодаря хорошей игре.

Оценка Миколенко – 9. Он продолжил свою впечатляющую игру с Мохамедом Салахом на Энфилде, заставив главного опасного игрока Ливерпуля отступить, но в конце первого тайма получил травму и был удален в перерыве,

– пишет издание.

Справка. В сезоне-2023/2024 Виталий Миколенко провел 34 матча, в которых забил 2 гола.

Напомним, что Миколенко получил травму, когда перехватил фланговую передачу, но неудачно приземлился на левую ногу после контакта с Дарвином Нуньесом. Нога украинца вывернулась в неестественную сторону. На восстановление может уйти от 2 до 6 недель.

Эвертон после победы над Ливерпулем набрал 33 очка и увеличил отрыв от зоны вылета – теперь он составляет 8 баллов. "Ириски" продолжают находиться на 16 позиции.