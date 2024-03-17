"Ресторан, алкоголь и танцы": Миколенко поделился подробностями свадьбы в Англии

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко и его любимая Виктория заключили брак в Посольстве Украины в Великобритании. Молодожены узаконили свои отношения, которые длятся уже четыре года.

Во время общения с женой Александра Зинченко и телеведущей Владой Седан Виталий Миколенко рассказал, как прошла его свадьба. Не обошлось без пикантных подробностей.

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На свадьбе пришлось нарушить режим

Виталий рассказал, что официальная церемония прошла в украинском консульстве. На праздничное событие были приглашены родственники и близкие друзья.

В консульство приехали мы и семья наша, узкий наш круг был. Расписались, потом ресторан, алкоголь (смеется – 24 Канал), танцы,

– рассказал Миколенко.

Напомним, что 18 февраля Виталий Миколенко покончил с холостяцкой жизнью и женился на Виктории Ассоровой. Молодожены начали общаться еще с 2019 года. Летом 2023 года Виталий сделал предложение любимой, подарив обручальное кольцо.

Миколенко нашел окно в плотном графике матчей Эвертона и без лишнего пафоса организовал свадьбу.

Что известно о жене Миколенко