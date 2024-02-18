Виталий Миколенко еще летом прошлого года сделал предложения своей любимой девушке Виктории. И вот, наконец, молодожены поженились.

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Фотографиями с радостного события Виталий и Виктория поделились в инстаграме. Праздничная церемония прошла в Великобритании. Невеста была одета в элегантное белое платье. А игрок Эвертона в стильный костюм. Однако на одной из фотографий было заметно, что Виталий пришел на торжественное событие без носков.

Это не мог не заметить известный телеведущий Андрей Бедняков. В комментариях под фото он поздравил молодоженов и поинтересовался, куда делись носки. На что Виталий с юмором ответил, что они оказались "немножко коротенькие".

Новоиспеченная семья Миколенко / instagram.com/mikola_16

Также Виталия и Викторию поздравили официальные аккаунты Динамо, Эвертона, партнер по сборной Украины Роман Яремчук, жена Александра Зинченко Влада, коментатор Виктор Вацко, голкипер Полесья Денис Бойко, динамовец Владислав Дубинчак, бывший одноклубник Беньямин Вербич, а также форвард Эвертона Юссеф Шермити.

К слову. Свой следующий матч Эвертон сыграет 19 февраля. Соперником "ирисок" будет Кристал Пэлас. Будем надеяться, что Виталий Миколенко сделает себе приятный подарок к свадьбе.