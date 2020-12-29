Защитник Динамо Виталий Миколенко рассказал, как Мирча Луческу умеет настраивать команду.

Миколенко вспомнил, как Луческу напомнил своим подопечным о том, что им ни в коем случае нельзя расслабляться, несмотря на первое место в таблице УПЛ. Об этом Виталий заявил в интервью Youtube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

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Тогда румынский специалист сделал акцент на том, что он пришел в клуб только для того, чтобы выигрывать, и вторая позиция в таблице его не устроит. Виталий также отметил, что от Луческу исходит очень сильная энергетика.

Когда мы переболели коронавирусом, была пауза на матчи сборных. И мы находились на первом месте. Он нам сказал: "Вот вы привыкли ко второму месту, а сейчас идете первыми и расслабились. Я сюда пришел не второе место занимать, а потом расслабляться, у меня есть только первое".



Это значит, что его не интересуют деньги, он пришел сюда выигрывать. Ему 75 лет, но от него исходит очень сильная энергетика. Когда он рассказывает о каких-то моментах, ты понимаешь, что футбол состоит из мелочей,

– отметил Миколенко.

К слову. Динамо ушло на зимний перерыв лидером УПЛ, опережая Шахтер на одно очко. Также киевляне пробились в 1/16 Лиги Европы.