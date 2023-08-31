30 августа Виталий Миколенко впервые сыграл с Эвертоном в сезоне-2023/2024. Украинец отыграл 75 минут в матче второго круга Кубка лиги Англии против Донкастера. Левый защитник сборной Украины вышел в старте и по ходу второго тайма был заменен Джеймсом Тарковским.

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Эвертон с помощью украинского легионера добыл выездную победу 1:2 и продолжил свой путь в розыгрыше Кубка. Отметим, что победный гол в матче был забит на 88-й минуте благодаря усилиям Данджумы, когда Миколенко уже отдыхал на скамейке запасных.

После поединка главный тренер Эвертона Шон Дайч насторожил украинских болельщиков о состоянии здоровья Миколенко, который прихрамывал на футбольном поле. Наставник "ирисок" рассказал, что вряд ли сможет рассчитывать на украинца в следующем поединке против Шеффилда Юнайтеда, который состоится 2 сентября.

Это очень беспокоит украинских фанатов, ведь в сентябре сборная Украины, куда Миколенко получил вызов, сыграет два матча отбора на Евро-2024. Теперь участие Виталия в поединках против Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября) под вопросом.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк не исключает, если у футболиста произошел рецидив мышечной травмы, заставившей Виталия пропустить начало сезона, то украинец пробудет без футбола еще ближайшие 1-2 месяца.

Надеемся, что с Николаем все не так плохо, а его возможное неучастие в следующем матче "ирисок" лишь мера пресечения в целях невозможности рецидива.

Отметим, что под вопросом участие в ближайших матчах сборной Украины и капитана команды Андрея Ярмоленко. Футболист Динамо ощутил дискомфорт в мышцах еще во время матча УПЛ против Черноморца, а впоследствии еще и усугубил повреждения на тренировке киевлян. Он уж точно не поможет "бело-синим" в ответном матче Лиги конференций против Бешикташа.

Обратите внимание! Сергей Ребров вызвал в сборную Украины в сентябрьские матчи 25 футболистов. Интересно, что в этом списке не нашлось места новичку Дженоа Руслану Малиновскому. Также в ряды "сине-желтых" вызвали динамовца Александра Караваева.