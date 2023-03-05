Пропустил поединок впервые с августа: известна причина отсутствия Миколенко на матче Эвертона
Источник:Твиттер Эвертона
Украинский защитник "Ирисок" Виталий Миколенко пропустил поединок своей команды в рамках АПЛ. Левый фулбек впервые не попал в заявку Эвертона на матч с августа 2022 года.
Виталий Миколенко не был внесен в заявку Эвертона на матч 26-го тура АПЛ против Ноттингем Форрест (2:2). Все из-за проблем со здоровьем украинского защитника.
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Не смог помочь одержать важную победу
Прессслужба Эвертона сообщила, что Виталий Миколенко пропустил встречу с Ноттингемом по болезни. Пока неизвестно, отсутствие украинца перенесется на другие поединки "ирисок". Следует отметить, что Миколенко впервые в этом сезоне пропускает матч АПЛ. Ранее он сыграл во всех 25 турах и каждый раз выходил с первых минут. Заменен украинец был всего трижды.
"Ириски" дважды упустили победу над Ноттингемом и в финальном результате счет на табло осветился ничейным - 2:2. Таким образом, Эвертон остался в зоне вылета, занимая 18 строчку АПЛ. К тому же всех конкурентов ливерпульского коллектива за место в элитном дивизионе Англии еще ждут свои поединки 26-го тура АПЛ.
Миколенко в состоянии "ирисок"
- Украинец перешел в Эвертон из Динамо зимой 2022 года. Коллектив из Ливерпуля отдал за Миколенко 23,5 миллионов евро.
- Украинский левый защитник провел за Эвертон уже 37 матчей, в которых сумел отличиться одним забитым голом.
- Кстати, тот единственный гол Миколенко за "ирисок" был признан лучшим забитым мячом Эвертона в сезоне 2021/2022.
- Сейчас Transfermarkt оценивает украинского фулбека в 22 миллиона евро.