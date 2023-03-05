Віталій Миколенко не був внесений до заявки Евертона на матч 26-го туру АПЛ проти Ноттінгем Форрест (2:2). Все через проблеми зі здоров'ям українського захисника.

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Не зміг допомогти здобути важливу перемогу

Пресслужба Евертона повідомила, що Віталій Миколенко пропустив зустріч з Ноттінгемом через хворобу. Поки невідомо чи відсутність українця перенесеться на інші поєдинки "ірисок". Варто зазначити, що Миколенко вперше у цьому сезоні пропускає матч АПЛ. Раніше він зіграв у всіх 25-и турах і щоразу виходив із перших хвилин. Замінений українець був лише тричі.

"Іриски" двічі втратили перемогу над Ноттінгемом і в фінальному результаті рахунок на табло висвітився нічийним – 2:2. Таким чином Евертон залишився у зоні вильоту, посідаючи 18 сходинку АПЛ. До того ж на усіх конкурентів ліверпульського колектива за місце в елітному дивізіоні Англії ще чекають свої поєдинки 26-го туру АПЛ.

Миколенко в стані "ірисок"