Віталій Миколенко не був внесений до заявки Евертона на матч 26-го туру АПЛ проти Ноттінгем Форрест (2:2). Все через проблеми зі здоров'ям українського захисника.
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Не зміг допомогти здобути важливу перемогу
Пресслужба Евертона повідомила, що Віталій Миколенко пропустив зустріч з Ноттінгемом через хворобу. Поки невідомо чи відсутність українця перенесеться на інші поєдинки "ірисок". Варто зазначити, що Миколенко вперше у цьому сезоні пропускає матч АПЛ. Раніше він зіграв у всіх 25-и турах і щоразу виходив із перших хвилин. Замінений українець був лише тричі.
"Іриски" двічі втратили перемогу над Ноттінгемом і в фінальному результаті рахунок на табло висвітився нічийним – 2:2. Таким чином Евертон залишився у зоні вильоту, посідаючи 18 сходинку АПЛ. До того ж на усіх конкурентів ліверпульського колектива за місце в елітному дивізіоні Англії ще чекають свої поєдинки 26-го туру АПЛ.
Миколенко в стані "ірисок"
- Українець перейшов в Евертон з Динамо взимку 2022-го року. Колектив з Ліверпуля віддав за Миколенка 23,5 мільйона євро.
- Український лівий захисник провів за Евертон уже 37 матчів, в яких зміг відзначитись одним забитим голом.
- До речі, той єдиний гол Миколенка за "ірисок" був визнаний найкращим забитим м'ячем Евертона у сезоні 2021/2022.
- Наразі Transfermarkt оцінює українського фулбека у 22 мільйона євро.