Виталий Миколенко не был внесен в заявку Эвертона на матч 26-го тура АПЛ против Ноттингем Форрест (2:2). Все из-за проблем со здоровьем украинского защитника.

Достойно внимания Напомнил всем, на что он способен: Ракицкий забил сумасшедший гол в ворота Металлиста 1925 – видео

Не смог помочь одержать важную победу

Прессслужба Эвертона сообщила, что Виталий Миколенко пропустил встречу с Ноттингемом по болезни. Пока неизвестно, отсутствие украинца перенесется на другие поединки "ирисок". Следует отметить, что Миколенко впервые в этом сезоне пропускает матч АПЛ. Ранее он сыграл во всех 25 турах и каждый раз выходил с первых минут. Заменен украинец был всего трижды.

"Ириски" дважды упустили победу над Ноттингемом и в финальном результате счет на табло осветился ничейным - 2:2. Таким образом, Эвертон остался в зоне вылета, занимая 18 строчку АПЛ. К тому же всех конкурентов ливерпульского коллектива за место в элитном дивизионе Англии еще ждут свои поединки 26-го тура АПЛ.

Миколенко в состоянии "ирисок"