Минус один холостяк в сборной Украины: Миколенко сделал предложение своей любимой – фото

Защитник английского Эвертона Виталий Миколенко решил жениться на своей любимой девушке. Пара поделилась счастливыми фотографиями со знаменательного события.

Виталий Миколенко из-за травмы не поехал вместе с Эвертоном на сборы в Швейцарию. Однако игрок сборной Украины решил не тратить зря время и устроить личную жизнь.

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Во время отдыха в Манчестере Виталий сделал предложение своей девушке Виктории Ассаровой. Возлюбленная ответила согласием. Счастливая пара опубликовала фотографии из радостного события. На фотографии Виктория похвасталась кольцом на безымянном пальце.

Будущие супруги – Виталий и Виктория / instagram.com/mikola_16

В комментариях Виталия и Викторию поздравили друзья и знакомые. В частности, будущих супругов поздравили форвард Брюгге Роман Яремчук, комментатор Виктор Вацко, блоггер-футболист Дмитрий Поворознюк, жена Александра Зинченко Влада Седан. Также оставили комментарии УПЛ и Эвертон.

, что в прошлом сезоне "ириски" с трудом сохранили место в Премьер-лиге. Виталий Миколенко отыграл во всех турнирах 35 матчей, но результативными действиями не отличился. В конце непростого сезона Виталий получил травму, из-за которой пропустил несколько последних поединков.