Виталий Миколенко не отправился с Эвертоном на тренировочный сбор. У украинца возникли загадочные проблемы.

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Пропустит первую часть подготовки

Левый защитник отсутствует в перечне футболистов "ирисок", которые будут готовиться к грядущему сезону. Эвертон отправился в Швейцарию, где и пройдет тренировочный сбор ливерпульского коллектива. Следует отметить, что главный тренер Эвертона Шон Дайч взял с собой на подготовительную часть 28 футболистов, однако среди них не нашлось места Виталию Николаю. Самое интересное, что ириски никак не объясняют причины отсутствия в списке украинского защитника.

Могло показаться, что Миколенко не улетел с Эвертоном на тренировочный сбор из-за травмы, поскольку последние три тура в Английской Премьер-лиге украинец не сыграл. Все потому, что его беспокоило повреждение. Однако Виталий после завершения сезона в Англии защищал цвета сборной Украины в июньских матчах, поэтому вряд ли Миколенко отсутствует в перечне "ирисок" из-за старых проблем со здоровьем.

Также стоит отметить, что в прошлом сезоне украинец был основным левым защитником ливерпульского коллектива, проведшим 34 матча, однако без результативных действий. Руководство Эвертона решило немного подсолить жизнь Николаю и ищут ему конкурента по позиции. В частности, "ириски" интересуются Балло-Туре из Милана и Рожерио из Сассуолло.

Кстати говоря. На швейцарском сборе ливерпульскому клубу придется провести спарринги с такими командами, как: Стад Нионне (Швейцария), Уиганом, Болтоном, Сток Сити (все Англия) и Спортингом (Португалия).